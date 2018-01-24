Галерея: продается уникальная квартира в самом центре Таллинна

Дизайн интерьера квартиры - работа известного эстонского дизайнера Кюлли Салум, на счету которой такие великолепные проекты, как гостиницы «Три сестры», «Телеграф», «Европа» и множество частных интерьеров.
Квартира находится на верхнем этаже нового пятиэтажного дома на улице Рауа.
В квартире площадью 160 квадратных метров расположены: большая уютная гостиная с камином, открытая стильная кухня, гардеробная, кабинет, спальня и очень красивая и просторная ванная с сауной. Так же имеется терраса, выходящая во внутренний спокойный и защищенный от посторонних глаз двор. Наслаждаться солнцем можно с утра и до вечера.
Во внутренней отделке помещения использованы высококачественные материалы: натуральный камень - мрамор и оникс, и натуральное дерево - карельская береза, орех.
В квартире частично остается эксклюзивная мебель.
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