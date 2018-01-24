Галерея: продается уникальная квартира в самом центре Таллинна

В квартире площадью 160 квадратных метров расположены: большая уютная гостиная с камином, открытая стильная кухня, гардеробная, кабинет, спальня и очень красивая и просторная ванная с сауной. Так же имеется терраса, выходящая во внутренний спокойный и защищенный от посторонних глаз двор. Наслаждаться солнцем можно с утра и до вечера.