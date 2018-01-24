среда, 24 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Нет, я не расист. Я наименее расистский человек из всех, у кого вы когда-либо брали интервью»

Дональд Трамп

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: продается уникальная квартира в самом центре Таллинна

Галерея: продается уникальная квартира в самом центре Таллинна

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дизайн интерьера квартиры  - работа известного эстонского дизайнера Кюлли Салум, на счету которой такие великолепные проекты, как гостиницы «Три сестры», «Телеграф», «Европа» и множество частных интерьеров.

Квартира находится на верхнем этаже нового пятиэтажного дома на улице Рауа.

В квартире площадью 160 квадратных метров расположены: большая уютная гостиная с камином, открытая стильная кухня, гардеробная, кабинет, спальня и очень красивая и просторная ванная с сауной. Так же имеется терраса, выходящая во внутренний спокойный и защищенный от посторонних глаз двор. Наслаждаться солнцем можно с утра и до вечера.

Во внутренней отделке помещения использованы высококачественные материалы: натуральный камень - мрамор и оникс, и натуральное дерево - карельская береза, орех.

В квартире частично остается эксклюзивная мебель.

Подробности и другие фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ