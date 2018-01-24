Новые возможности судебных исполнителей называют бесчеловечными

Так была поднята волна ненависти, когда кто-то вбросил в социальные сети информацию о том, что арестовывать теперь можно и пособие по нетрудоспособности. Дескать, государство покусилось на инвалидов и решило содрать с них последнюю шкуру. Также говорилось о том, что в лапы судебных исполнителей теперь попадут и алименты. Это тоже ужасно, потому что нельзя обижать ни больных, ни самых слабых – детей. Даже если речь идет о помощи государства в востребовании законных долгов, доказанных в суде.

Для того, чтобы отчетливо понять, в чем же заключается изменение закона и на какие средства судебные исполнители могут накладывать арест, а на какие нет, мы обратились в Палату судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Ответ прислал член правления профессионального собрания Палаты, присяжный адвокат адвокатского бюро Магнус Браун.

Итак, поправки к Кодексу об исполнительном производстве вступили в силу 9 января этого года. В числе прочих изменений есть там и новое положение, позволяющее судебному исполнителю арестовывать 20 процентов от дохода должника в случае, если доход не превышает установленного минимального размера заработной платы и при условии, что взыскать долг иным образом не представляется возможным.

Ранее действующее положение закона не позволяло судебному исполнителю арестовывать доход ниже суммы минимальной заработной платы. Кроме того, если у должника есть иждивенцы (например, дети), то размер гарантированного минимума увеличивался на 1/3 от минимальной заработной платы на каждого иждивенца.

С этого года размер минимальной заработной платы увеличился до 500 евро. А у судебных исполнителей появилась возможность арестовывать по 20 процентов от фактического дохода должника, но при этом ему должен быть сохранен доход, равный ставке черты бедности, предусмотренный законом о социальном обеспечении (в 2018 году размер ставки черты бедности составляет 140 евро).

Таким образом, если доход должника составляет 500 евро, то 100 евро можно арестовать в счет погашения долгов.

Для того чтобы при аресте дохода были учтены все обстоятельства, влияющие на порядок расчета арестовываемой части дохода, каждому должнику необходимо своевременно (в срок добровольного исполнения требования) извещать судебного исполнителя о том:

в каком банке должник пользуется счетом;

сколько лиц находится на его иждивении;

какой доход поступает на счет должника (для установления видов доходов, не подлежащих аресту).

Данное заявление должник обязан предоставлять судебному исполнителю по каждому вновь открытому делу или уже по имеющимся делам, если он не сделал этого ранее. И в заявлении необходимо обязательно указывать имя и личный код должника, а также контактные данные, по которым судебный исполнитель мог бы связаться с заявителем для уточнения данных.

Установление вида получаемого дохода крайне важно, поскольку Кодексом об исполнительном производстве (статья 131) предусмотрен ряд доходов, которые:

абсолютно не подлежат аресту:

государственное семейное пособие,

социальное пособие людям с недостатками,

социальное пособие в значении Закона о социальном попечительстве,

компенсация по искусственному оплодотворению и на основании § 35 1 части 3 закона о защите эмбриона выплачиваемая компенсация,

части 3 закона о защите эмбриона выплачиваемая компенсация, выплачиваемое Кассой страхования от безработицы пособие по трудоспособности, стипендия, пособие на проезд и проживание и пособие на начало предпринимательской деятельности,

компенсация, выплачиваемая за причиненный вред здоровью и увечья (за исключением компенсации за потерю дохода) и компенсация причиненного нематериального вреда).

не подлежат аресту, но на которые можно обращать взыскание, если нет возможности иным образом исполнить требование и взыскатель ходатайствует об аресте данного дохода (предварительно заслушивается мнение должника):

пособие по трудоспособности (töövõimetoetus),

основанные на законе алименты

родительское пособие,

денежная компенсация по медицинскому страхованию в значении закона о медицинском страховании (за исключением компенсации по временной нетрудоспособности, которая относится к арестовываемым видам доходов),

государственная пенсия в размере, предусмотренном законом,

пособие по освобождению из тюрьмы.

Виды доходов, не отображенные в данной статье, являются «абсолютно» арестовываемыми.

Если мы имеем дело с арестовываемым доходом, то здесь и начинает действовать общее правило: если доход превышает ставку черты бедности (140 евро) – арестовывается та сумма, которая превышает эту ставку; если доход не превышает ставку черты бедности и нет иного способа исполнить требование – арестовывается до 20 процентов от фактического дохода должника.