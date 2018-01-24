Таллинн будет выплачивать пособие на похороны

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, раньше похоронное пособие выплачивалось только при низком доходе, теперь оно переводится в разряд универсальных. Это значит, что ходатайствовать о нем могут все организаторы похорон лиц, последним местом жительства которых был, по данным Регистра народонаселения, Таллинн и умерших после 1 января 2018 год.

Ходатайства можно представлять в течение трех месяцев, причем даже задним числом в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления о пособии. Вероятнее всего, этой датой станет 8 февраля, после чего поступившие ходатайства будут оплачиваться в течение 10 рабочих дней.

Ходатайства следует подавать в отделы социальной обеспечения районных управ по месту жительства или Таллинский департамент ЗАГС по почте или в виде дигитально заверенного электронного письма. Форма ходатайства будет опубликована в начале февраля. К ходатайству следует приложить свидетельство о смерти. Подпись на ходатайстве означает, что именно это лицо организует похороны и несет гражданскую ответственность перед другими имеющими право ходатайствовать лицами. Местом жительства ходатая может и не быть Таллинн.

Если ходатай не является родственником покойного или живет не там, где жил в последнее время, по официальным данным, покойный, в ходатайстве надо указать, почему похороны организует именно данное лицо. Отделы соцобеспечения и департамент ЗАГС вправе потребовать в таком случае дополнительные материалы.

Помимо пособия на похороны, устанавливаются проектом постановления еще два универсальных пособия - пособие ухаживающей семье и пособие получателю услуги подменного ухода. Меняется также срок выплаты добавки таллинцам к пенсии - она будет выплачиваться в месяц, предшествующий дню рождения. Пособие по рождению ребенка предается в ведение департамента ЗАГС.