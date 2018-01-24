В Германии историк нашел в лесу неизвестный властям 80-метровый фрагмент Берлинский стены.

Берлинский историк идентифицировал остаток кирпичной стены на северо-востоке города. По словам Бормана, его открытие - последний оставшийся фрагмент оригинальной стены, которая была возведена 13 августа 1961 года коммунистическими властями.

Борман утверждает, что он знал о скрытом участке стены с 1999 года и держал свою находку в тайне, но теперь решился опубликовать эту информацию, чтобы сохранить стену. Он призвал районную администрацию признать фрагменты историческим памятником.

Восточные немцы использовали для строительства этого участка стены остатки домов, разрушенных во время Второй мировой войны. После прихода к власти коммунистов постоянная стена была построена в другом месте, поэтому, когда дело дошло до ее разрушения, оригинальная часть была позабыта, объясняет The Local историю ее спасения.

Предполагалось, что Берлинская стена, которая на протяжении 28 лет была символом холодной войны и раскола континента, отделяя Западный Берлин от ГДР, в основном разрушена, за исключением нескольких фрагментов в центре города.

Хотя Борман утверждает, что это последний участок стены, Die Welt его поправляет: две части по-прежнему частично сохранились - одна в Ораниенбургер-Шоссе и одна в районе Розенталя. Это небольшие участки, которые было решено сохранить как памятник.

Журналисты немецкой телерадиокомпании DW летом 2016 года обнаружили около 300 фрагментов Берлинской стены на заводе по сортировке мусора Alba в Берлине. Их приспособили для хозяйственных нужд.

Берлинская стена протяженностью 155 километров была укрепленной государственной границей между «коммунистической» ГДР и «капиталистическим» Западным Берлином. Она представляла собой сложный комплекс из бетонного ограждения, металлической сетки, сигнального ограждения под электричеством, земляных рвов, местами - противотанковых укреплений, полосы острых шипов и полосы с разравниваемым песком для заметности следов, а также сторожевых вышек и других пограничных сооружений.

Стена просуществовала до ноября 1989 года. 9 ноября 1989 года правительство ГДР приняло решение открыть границу с Западным Берлином. Только за первые несколько дней ФРГ посетило более трех миллионов жителей Восточной Германии.

Пограничные укрепления еще некоторое время оставались на месте, но в октябре 1990 года две Германии объединились, и Берлинская стена была окончательно снесена.