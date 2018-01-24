среда, 24 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео

26-летняя эстонка попала в число самых влиятельных молодых людей Forbes

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: NAS

Вчера стало известно, что в список самых влиятельных людей Forbes младше 30 лет попал основатель Taxify Маркус Виллиг. Сегодня выяснилось, что в этом списке находится еще один человек из Эстонии, пишет Majandus24.

В список попала 26-летня Эва Аасмяэ, которая работает руководителем развития товаров в принадлежащей норвежцам, но работающей в Эстонии фирме Nordic Automation Systems.

«Аасмяэ приложила руку к созданию нескольких успешных товаров Nordic Automation Systems (NAS). Предприятие сфокусировано на автоматизации производства и сборе данных, которые позволяют другим фирмам экономить время процессов, осуществляющихся вручную», - пишет Forbes.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ