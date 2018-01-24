26-летняя эстонка попала в число самых влиятельных молодых людей Forbes
24 января 2018 г., 16:44
Вчера стало известно, что в список самых влиятельных людей Forbes младше 30 лет попал основатель Taxify Маркус Виллиг. Сегодня выяснилось, что в этом списке находится еще один человек из Эстонии, пишет Majandus24.
В список попала 26-летня Эва Аасмяэ, которая работает руководителем развития товаров в принадлежащей норвежцам, но работающей в Эстонии фирме Nordic Automation Systems.
«Аасмяэ приложила руку к созданию нескольких успешных товаров Nordic Automation Systems (NAS). Предприятие сфокусировано на автоматизации производства и сборе данных, которые позволяют другим фирмам экономить время процессов, осуществляющихся вручную», - пишет Forbes.