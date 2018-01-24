Более 30 000 жителей Эстонии еще не забрали свои ИД-карты и паспорта: документы скоро будут уничтожены

Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны посетило в прошлом году 964 660 человек.

«В прошлом году большое количество удостоверяющих личность документов нуждалось в обновлении, число посетителей бюро обслуживания значительно выросло в ноябре и декабре в связи с обновлением сертификатов ИД-карты», – сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

«В 2018 году надо будет обновить 206 000 ИД-карт и почти 145 000 паспортов граждан Эстонии, поэтому мы и в этом году ждем в бюро обслуживания много посетителей. Мы готовы к этому и делаем все от нас зависящее, чтобы обслуживание клиентов шло без заминок, - сказала Ратник. - Чтобы процесс замены документов проходил плавно, мы советуем спланировать это заранее – для этого мы высылаем людям уведомления по электронной почте за 90 дней до истечения срока действия документа. Таким образом у человека будет достаточно времени, чтобы заранее забронировать посещение бюро обслуживания в удобное для себя время и избежать ожидания в очереди».

Для того, чтобы оповещение дошло до адресата, необходимо убедиться, что ваш адрес э-почты @eesti.ee перенаправлен на тот адрес э-почты, которым вы на самом деле пользуетесь.

Для получения повторной ИД-карты гражданина Эстонии или первичной ИД-карты гражданина Эстонии для ребенка можно подать ходатайство через электронную среду, в этом случае в бюро надо будет прийти только для получения готового документа. Через электронную среду в прошлом году было подано каждое пятое ходатайство о получении ИД-карты гражданина Эстонии, таким образом было подано более 16 000 ходатайств. Подача ходатайства через электронную среду занимает всего несколько минут.

Документы ждут своих владельцев

Ратник отметила, что важно вовремя забрать свой готовый документ. «Сейчас в бюро обслуживания ожидает своих владельцев более 31 000 документов, из которых более 2700 скоро будут уничтожены, а означает, что надо будет заново подавать ходатайство и платить госпошлину», – сказала руководитель бюро.

И для получение документа желательно при возможности забронировать время заранее. В прошлом году возможность бронирования посещения была использована почти 73 000 раз. Без предварительного бронирования среднее время ожидания при подаче ходатайства о документе составляло в Таллинне 35 минут, в Тарту 25, в Пярну 15 и Нарве и Йыхви 10 минут.