Житель Эстонии хотел недорого купить iPhone X, но остался без денег и без телефона

23 января в Рапласком полицейском участке было начато уголовное производство по статье о мошенничестве: 28-летний мужчина решил приобрести через интернет смартфон iPhone X за 756 евро. В соответствии с договором, который он заключил с продавцом, молодой человек должен был уплатить половину суммы вначале, а вторую часть внести после получения телефона. Однако после того, как он внес предоплату, продавец исчез и перестал отвечать на его письма.