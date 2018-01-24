среда, 24 января 2018 г.
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«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

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  • Житель Эстонии хотел недорого купить iPhone X, но остался без денег и без телефона

Житель Эстонии хотел недорого купить iPhone X, но остался без денег и без телефона

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Iphone X.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Житель Рапламаа решил приобрести через интернет iPhone X, но стал жертвой мошенников.

23 января в Рапласком полицейском участке было начато уголовное производство по статье о мошенничестве: 28-летний мужчина решил приобрести через интернет смартфон iPhone X за 756 евро. В соответствии с договором, который он заключил с продавцом, молодой человек должен был уплатить половину суммы вначале, а вторую часть внести после получения телефона. Однако после того, как он внес предоплату, продавец исчез и перестал отвечать на его письма.

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