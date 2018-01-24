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Петербургский «Морской фасад» планирует открыть круизную линию по Балтике

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Круизные суда в Таллиннском порту.

ФОТО: Sander Ilvest

АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" намерено запустить паромную линию, которая соединит основные порты Балтийского моря, сообщил коммерческий директор компании Алексей Панфилов журналистам в среду.

"Линия будет запущена в первом полугодии 2019 года", - сказал он, сообщает Интерфакс.

Ожидается, что паромная линия свяжет пассажирский порт Санкт-Петербург, порты Хельсинки, Стокгольма и Таллинна. В перспективе к ним добавится морской порт Пионерский (Калининградская область), где к концу следующего года планируется построить международный морской терминал.

Оператором может стать компания, учредителями которой выступят Санкт-Петербург и Калининградская область. "Это один из вариантов. Но если он не будет реализован, то мы готовы сами запустить линию", - уточнил Панфилов.

По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, власти "ведут переговоры с бизнесом, есть несколько интересантов".

В рамках реализации проекта планируется приобрести паромное пассажирское судно ледового класса для круглогодичной навигации.

Как пояснил Панфилов, "Морской фасад" готов вложить в покупку судна, способного перевозить частный и коммерческий транспорт, 600 млн рублей собственных средств. "Судно будет с большой долей вероятности иностранное, не старше 5 лет", - добавил он.

Председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев сообщил на пресс-конференции, что в дальнейшем число судов, работающих на линии, предполагается увеличить до пяти. "Стоимость одного судна составит около 150-180 млн евро",- сказал он.

В настоящее время регулярные круизы по маршрутам "Санкт-Петербург - Хельсинки - Таллинн - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург" и "Санкт-Петербург - Хельсинки - Санкт-Петербург" осуществляет международный паромный оператор Moby SPL, созданный осенью 2016 года путем слияния компании St.Peter Line и итальянского паромного оператора Moby S.p.A.

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