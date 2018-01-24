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Эстонский геймер зарабатывает больше президента

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Кевин Тарн.

ФОТО: HLTV

Имя Кевина Тарна большинству жителей Эстонии ничего не скажет, но в мире киберспорта молодой человек за последние два года стал достаточно популярен.

Сейчас у 21-летнего Тарна больше подписчиков в Twitter, чем у известного эстонского рэпера Аропа. У его команды OpTic Gaming 200 000 фанатов в Facebook, а сам юноша зарабатывает в месяц больше, чем президент Эстонии. И все это благодаря компьютерным играм, пишет Pärnu Postimees.

В прошлом году Тарн принял участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом в миллион долларов PGL Major Krakow.

Осенью он попал в составе свой команды OpTic Gaming в финальную часть турнира ESL Pro Leagu, а в декабре принял участие в финале Esport Championship Series в Мехико. 

Читайте интервью с Тарном в газете Pärnu Postimees.

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