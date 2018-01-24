Эстонский геймер зарабатывает больше президента

Сейчас у 21-летнего Тарна больше подписчиков в Twitter, чем у известного эстонского рэпера Аропа. У его команды OpTic Gaming 200 000 фанатов в Facebook, а сам юноша зарабатывает в месяц больше, чем президент Эстонии. И все это благодаря компьютерным играм, пишет Pärnu Postimees.