Эстонский геймер зарабатывает больше президента

Имя Кевина Тарна большинству жителей Эстонии ничего не скажет, но в мире киберспорта молодой человек за последние два года стал достаточно популярен.
Сейчас у 21-летнего Тарна больше подписчиков в Twitter, чем у известного эстонского рэпера Аропа. У его команды OpTic Gaming 200 000 фанатов в Facebook, а сам юноша зарабатывает в месяц больше, чем президент Эстонии. И все это благодаря компьютерным играм, пишет Pärnu Postimees.
В прошлом году Тарн принял участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом в миллион долларов PGL Major Krakow.
Осенью он попал в составе свой команды OpTic Gaming в финальную часть турнира ESL Pro Leagu, а в декабре принял участие в финале Esport Championship Series в Мехико.
Читайте интервью с Тарном в газете Pärnu Postimees.