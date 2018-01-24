среда, 24 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • У клиентки банка Nordea со счета мистически исчезли 1400 евро

У клиентки банка Nordea со счета мистически исчезли 1400 евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: VWPics/Sipa USA/Scanpix

В начале января читательница Skaties.lv Марта столкнулась с неприятным сюрпризом. Женщина зашла в свой интернет-банк Nordea и увидела, что у нее исчезли 1400 евро. Названная сумма стояла в резерве, то есть деньги Марте были не доступны.

Еще большее удивление у жительницы Латвии вызвал тот факт, что зарезирвированные 1400 евро ушли на 40 покупок на сайте AliExpress. Но Марта ни разу не делала покупки с этого зарубежного сайта, передает Rus.Tvnet.

Женщина отправилась в свой банк - написать заявление о пропаже денег и заблокировать карточку, чтобы мошенники не могли продолжать совершать покупки.

Банк обещал разобраться и решить ситуацию в течении двух месяцев.

Как порталу Skaties.lv разъяснил руководитель Отдела по обслуживанию частных лиц банка Luminor (объединенный банк Nordea и DnB) Нормунд Рудзитис, если клиент увидел, что с его счетом или картой были произведены мошеннические операции, то нужно незамедлительно обращаться в банк и информировать об этом.

Если все-таки произошло мошенничество и банк проверил и убедился, что клиент свои данные бережно хранил и использовал аутенфикацию 3D, где нужно вводить дополнительные коды, для расчеты в интернет-банке, то в 99% случаев, деньги клиенту возвращают в полном объеме.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ