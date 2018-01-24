У клиентки банка Nordea со счета мистически исчезли 1400 евро

Еще большее удивление у жительницы Латвии вызвал тот факт, что зарезирвированные 1400 евро ушли на 40 покупок на сайте AliExpress. Но Марта ни разу не делала покупки с этого зарубежного сайта, передает Rus.Tvnet.

Женщина отправилась в свой банк - написать заявление о пропаже денег и заблокировать карточку, чтобы мошенники не могли продолжать совершать покупки.

Банк обещал разобраться и решить ситуацию в течении двух месяцев.

Как порталу Skaties.lv разъяснил руководитель Отдела по обслуживанию частных лиц банка Luminor (объединенный банк Nordea и DnB) Нормунд Рудзитис, если клиент увидел, что с его счетом или картой были произведены мошеннические операции, то нужно незамедлительно обращаться в банк и информировать об этом.