Из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам в течение недели обратились 3825 человек, из которых 43% - дети, сообщает портал Rus.err.ee.

И если общее число обращений к врачей выросло на 22%, то число заболевших гриппом увеличилось в три раза, свидетельствуют данные Департамента здоровья.