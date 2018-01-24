В Эстонии свирепствует грипп От гриппа умерли три человека
24 января 2018 г., 17:54
В течение третьей недели начавшегося года значительно выросло число обратившихся к врачам в связи с заболеваниями верхних дыхательных путей.
Из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам в течение недели обратились 3825 человек, из которых 43% - дети, сообщает портал Rus.err.ee.
И если общее число обращений к врачей выросло на 22%, то число заболевших гриппом увеличилось в три раза, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Три пожилых пациента умерли из-за серьезных сопутствующих заболеваний, ни один из них не был вакцинирован.