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В Эстонии свирепствует грипп От гриппа умерли три человека

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ФОТО: panthermedia.net / Arne Trautmann

В течение третьей недели начавшегося года значительно выросло число обратившихся к врачам в связи с заболеваниями верхних дыхательных путей.

Из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам в течение недели обратились 3825 человек, из которых 43% - дети, сообщает портал Rus.err.ee.

И если общее число обращений к врачей выросло на 22%, то число заболевших гриппом увеличилось в три раза, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Три пожилых пациента умерли из-за серьезных сопутствующих заболеваний, ни один из них не был вакцинирован.

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