Президент Финляндии потратил на «прочие расходы» 350 000 евро

Как сообщает Yle , на "прочие расходы" избирательный штаб Саули Нийнистё потратил 350 тысяч евро, что больше, чем бюджет некоторых кандидатов. Это почти четвертая часть всех денег, которые на свою агитацию потратил идущий на второй срок президент, пишет Fontanka.fi .

Есть и другие политики, кто не стал раскрывать некоторые траты. Так, Туула Хаатайнен из Социал-демократической партии SDP записала в "прочие расходы" почти 120 тысяч евро, а Нильс Торвальдс от Шведской народной партии занес в эту категорию 75 тысяч евро.