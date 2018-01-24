Жуткий случай: в квартире российской пенсионерки обнаружили склеп с мумиями родственников

Хозяйкой "склепа" оказалась родственница погибших, объяснившая происходящее нехваткой средств на погребение. Женщину немедленно госпитализировали, сообщает портал Newsru.com.

Страшную находку сделали 24 января в жилище 77-летней пенсионерки, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Подмосковья. Женщина объяснила, что обнаруженные полицейскими останки мужчины и женщины принадлежат ее брату и сестре, которые умерли восемь-девять лет назад.

"Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире, накрыв одеялами. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат", - говорится в пресс-релизе.