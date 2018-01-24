среда, 24 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"Эстонский стратком – смесь фантастики Айзека Азимова и идеологий массовой мобилизации 1930-х"

Ахто Лобьякас

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Жуткий случай: в квартире российской пенсионерки обнаружили склеп с мумиями родственников

Жуткий случай: в квартире российской пенсионерки обнаружили склеп с мумиями родственников

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мумия иллюстративная.

ФОТО: Scanpix

Следователи Московской области выясняют обстоятельства гибели двух человек, мумифицированные останки которых найдены в одной из квартир в Подольске. 

Хозяйкой "склепа" оказалась родственница погибших, объяснившая происходящее нехваткой средств на погребение. Женщину немедленно госпитализировали, сообщает портал Newsru.com.

Страшную находку сделали 24 января в жилище 77-летней пенсионерки, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Подмосковья. Женщина объяснила, что обнаруженные полицейскими останки мужчины и женщины принадлежат ее брату и сестре, которые умерли восемь-девять лет назад.

"Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире, накрыв одеялами. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат", - говорится в пресс-релизе.

Проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин и давности смерти людей. "Пенсионерка экстренно госпитализирована в психиатрическую больницу", - заключили в следственном ведомстве.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ