Смуглые мошенники под невероятным предлогом продали пенсионеру за 1750 евро кухонную утварь

О подобных мошенниках много раз писали СМИ и предупреждала полиция, но им удалось найти очередную жертву – 66-летний житель Курессааре отдал им 1750 евро. При этом деньги он снимал в разных банкоматах, пишет Saarte Hääl.

По его словам, смуглые мужчины, говорящие на русском языке, заявили, что участвовали на острове в семинаре и спросили у него дорогу в аэропорт. Затем они пожаловались, что не мог взять весь свой товар в самолет.

В качестве решения они предложили подарить часть кастрюлей, сковородок и ножей мужчине, указавшему дорогу. Товар поместили в машину жителя Сааремаа, и тут выяснилось, что подарок – это вовсе не подарок.