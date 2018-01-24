среда, 24 января 2018 г.
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  • Смуглые мошенники под невероятным предлогом продали пенсионеру за 1750 евро кухонную утварь

Смуглые мошенники под невероятным предлогом продали пенсионеру за 1750 евро кухонную утварь

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Пенсионер с острова Сааремаа стал жертвой мошенников, которые продают на улице кастрюли и сковородки. Случай выделяет среди остальных суммой ущерба и предлогом, под которым была продана кухонная утварь.

О подобных мошенниках много раз писали СМИ и предупреждала полиция, но им удалось найти очередную жертву – 66-летний житель Курессааре отдал им 1750 евро. При этом деньги он снимал в разных банкоматах, пишет Saarte Hääl

По его словам, смуглые мужчины, говорящие на русском языке, заявили, что участвовали на острове в семинаре и спросили у него дорогу в аэропорт. Затем они пожаловались, что не мог взять весь свой товар в самолет.

В качестве решения они предложили подарить часть кастрюлей, сковородок и ножей мужчине, указавшему дорогу. Товар поместили в машину жителя Сааремаа, и тут выяснилось, что подарок – это вовсе не подарок.

В итоге мужчина заплатил мошенникам 1750 евро. Однако им показалось этого мало, и они забрали часть отданного пенсионеру товара обратно. 

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