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  • Кошмар на дорогах продолжается: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу

Кошмар на дорогах продолжается: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу

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Скользкие дороги и снегопад привели к тому, что в среду на дорогах Эстонии произошло множество ДТП. В одной из них автомобиль вылетел с дороги, съехал вниз по склону и перевернулся на крышу. 

По словам фотографа Sakala Эльмо Рийга, ДТП произошло на отрезке между Лооди и Сультси на шоссе Каркси-Нуйа и Имавере. «Автомобиль съехал со склона и остановился в кустах колесами вверх», - отметил он.

На месте происшествия побывали скорая помощь, полиция и спасатели. По словам фотографа, медики скорой оказали помощь двум людям из автомобиля.

«Похоже, что люди, находящиеся в момент ДТП в машине серьезных травм не получили. О это только все предположения, так как никто из официальных лиц на месте ДТП прокомментировать ситуацию не захотел», - сказал Рийг. 

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