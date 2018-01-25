Эстонский актер рассказал шокирующие подробности тяжелой аварии в Таиланде

Несмотря на то, что этот случай произошел с актером почти год назад, он все еще он нем думает. «Мне кажется, что я должен об этом еще раз рассказать. Мне кажется, что если я не сделаю этого, то люди не узнают, что такие вещи происходят», - сказал он Postimees.

Хаасма считает, что если бы он знал о существовании такого вида преступлений, то может быть повел бы себя по-другому. Он отмечает, что в ту ночь не просто вылетел на мотороллере с дороги – неизвестный мужчина ударил его битой.

«31 января прошлого года, мне во время поездки на мотороллере мне битой ударили по зеркалу и оно отлетело в лицо. В итоге я потерял управление и вылетел с дороги. В больнице меня прооперировали и наложили почти 50 швов», - поделился он в сообщении в Facebook.