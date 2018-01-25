235 лет тюрьмы за сексуальные домогательства и педофилию

В ноябре прошлого года Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств по отношению к молодым спортсменкам.

Более 140 женщин выдвинули обвинения в адрес экс-врача национальной сборной, в том числе олимпийские чемпионки Симоне Байлс, Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни.

Почти 170 свидетелей представили сведения по делу Нассара во время слушаний, которые длились семь дней. Женщины обвиняли врача в том, что он под предлогом лечения и обследования травм совершал в их отношении действия сексуального характера.