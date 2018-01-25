Мужчина годами воюет с Elektrilevi

Живущий в Кяэрику Тыну Тамм отмечает, что ток в его доме есть, но как только он включает токарный станок, то свет лампочки начинает мигать, а домашняя техника выходит из строя. Аналогичная ситуация наблюдается и у соседей, подключенных к той же трансформаторной подстанции.

Elektrilevi в течение нескольких лет три раза делала замеры, но ответ всегда был один – никаких проблем нет. Тамму в итоге пришлось обратиться в Департамент конкуренции, но безрезультатно – в Эстонии распределение электроэнергии регулирует указ Министерства финансов, в котором параметры напряжения носят рекомендательный характер.