Мужчина годами воюет с Elektrilevi

Низкое качество предоставляемой услуги заставило жителя юга Эстонии вступить в конфликт с Elektrilevi, чтобы отстоять свои права, сообщает «Pealtnägija».
Живущий в Кяэрику Тыну Тамм отмечает, что ток в его доме есть, но как только он включает токарный станок, то свет лампочки начинает мигать, а домашняя техника выходит из строя. Аналогичная ситуация наблюдается и у соседей, подключенных к той же трансформаторной подстанции.
Elektrilevi в течение нескольких лет три раза делала замеры, но ответ всегда был один – никаких проблем нет. Тамму в итоге пришлось обратиться в Департамент конкуренции, но безрезультатно – в Эстонии распределение электроэнергии регулирует указ Министерства финансов, в котором параметры напряжения носят рекомендательный характер.
Elektrilevi отмечает, что они поставляют электричество почти в каждый дом в Эстонии. В прошлом году к ним с претензией обращались 512 раз, а удовлетворены были только 205. Предприятие говорит, что если идти всем навстречу и по желанию каждого увеличивать мощность подстанций, то это скажется на счетах за электричество для всех клиентов.