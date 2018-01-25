четверг, 25 января 2018 г.
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«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

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Мужчина годами воюет с Elektrilevi

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Лампа накаливания. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Toomas Huik

Низкое качество предоставляемой услуги заставило жителя юга Эстонии вступить в конфликт с Elektrilevi, чтобы отстоять свои права, сообщает «Pealtnägija».

Живущий в Кяэрику Тыну Тамм отмечает, что ток в его доме есть, но как только он включает токарный станок, то свет лампочки начинает мигать, а домашняя техника выходит из строя. Аналогичная ситуация наблюдается и у соседей, подключенных к той же трансформаторной подстанции.

Elektrilevi в течение нескольких лет три раза делала замеры, но ответ всегда был один – никаких проблем нет. Тамму в итоге пришлось обратиться в Департамент конкуренции, но безрезультатно – в Эстонии распределение электроэнергии регулирует указ Министерства финансов, в котором параметры напряжения носят рекомендательный характер.

Elektrilevi отмечает, что они поставляют электричество почти в каждый дом в Эстонии. В прошлом году к ним с претензией обращались 512 раз, а удовлетворены были только 205. Предприятие говорит, что если идти всем навстречу и по желанию каждого увеличивать мощность подстанций, то это скажется на счетах за электричество для всех клиентов. 

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