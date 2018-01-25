Высокоточное оружие, новые ракеты и танки: Путин сообщил о новой программе вооружения

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 год, сообщает Интерфакс.
"Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный - ИФ) заказ до 2027 года", - сказал Путин в среду в ходе посещения ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение".
Он заверил, что ОПК в эти годы будет работать стабильно и ритмично. Новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год.
На итоговой коллегии Минобороны РФ в конце прошлого года Путин заявил, что особый акцент в ГПВ будет сделан на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.
Согласно публичным выступлениям военных, в десятилетку будут вестись работы по новому ракетному комплексу стратегического назначения "Сармат", новейшей зенитно-ракетной системы С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон". Также ОПК предстоит завершить работу по бронетанковым проектам "Армата", "Курганец" и "Бумеранг".