четверг, 25 января 2018 г.
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Высокоточное оружие, новые ракеты и танки: Путин сообщил о новой программе вооружения

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ФОТО: Sergey Malgavko/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 год, сообщает Интерфакс.

"Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный - ИФ) заказ до 2027 года", - сказал Путин в среду в ходе посещения ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение".

Он заверил, что ОПК в эти годы будет работать стабильно и ритмично. Новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год.

На итоговой коллегии Минобороны РФ в конце прошлого года Путин заявил, что особый акцент в ГПВ будет сделан на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

Согласно публичным выступлениям военных, в десятилетку будут вестись работы по новому ракетному комплексу стратегического назначения "Сармат", новейшей зенитно-ракетной системы С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон". Также ОПК предстоит завершить работу по бронетанковым проектам "Армата", "Курганец" и "Бумеранг". 

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