В Рапламаа погиб водитель вылетевшего с дороги автомобиля

Около 20.04 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Кехтна на втором километре дороги Алети – Ярваканди обнаружен выехавший с дороги автомобиль Jeep, сообщила Ляэнеская префектура.

По предварительным данным, машина двигалась из Ярваканди в сторону Эйдапере. На прямом участке дороги водитель не справился с управлением, поэтому автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу.

37-летний мужчина, находившийся за рулем, вылетел из машины и погиб на месте происшествия.

Как удалось выяснить полиции, водитель в машине в момент аварии находился один и не был пристегнут ремнем безопасности. Он имел водительские права соответствующей категории. Шины его автомобиля соответствовали сезону и техническим требованиям. Дорога в районе ДТП была заснеженной.

Точную причину гибели мужчины и состояния его здоровья выяснит судебно-медицинская экспертиза.