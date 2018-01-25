Трамп готов дать показания спецпрокурору Мюллеру под присягой

CNN полагает, что готовность к интервью с президентом означает, что работа команды Мюллера близится к завершению. По мнению телеканала, который традиционно выступает с критикой Трампа, его могут уличить в препятствовании правосудию.

"Я в действительности с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой, - цитирует Трампа ТАСС. - Я хотел бы сделать это, и я хотел бы сделать это как можно скорее". Глава Белого дома добавил, что перед встречей посоветуется с адвокатами, а говорить с Миллером готов будет через "две или три недели". По данным Reuters , юристы Трампа уже провели предварительную встречу с Мюллером.

Ранее The Washington Post сообщала о темах, которые интересуют следователей команды Мюллера и о которых могут спросить президента. Во-первых, это отстранение от исполнения своих обязанностей экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Во-вторых, резонансная отставка с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Газета также обратила внимание на то, что спецпрокурора заинтересовали и сообщения о том, что президент пытался заставить главу Минюста США Джеффа Сешнса оставить свой пост после того, как он взял самоотвод по расследованиям вокруг РФ. Именно после этого Минюст назначил Мюллера возглавить это расследование. Недавно его команда допросила Сешнса.