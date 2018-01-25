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Галерея: в центре Таллинна по-прежнему не работают светофоры

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Сегодня утром из-за сбоя в работе светофоров нарушено движение в центре Таллинна. На улице Лийвалайа и Веэренни светофоры не работали и в 17.35.

Сообщение о неисправности светофоров фирма Signaal получила в 8.21, пишет ERR.

По состоянию на 17.35 все еще не работают светофоры на перекрестке Лийвалайа и Юхкентали и на перекрестке Лийвалайа и Веэренни.

По данным Postimees, ранее не работали также светофоры на перекрестке Сыле и бульвара Кольде.

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