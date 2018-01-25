Галерея: в центре Таллинна по-прежнему не работают светофоры
25 января 2018 г., 18:36
Сегодня утром из-за сбоя в работе светофоров нарушено движение в центре Таллинна. На улице Лийвалайа и Веэренни светофоры не работали и в 17.35.
Сообщение о неисправности светофоров фирма Signaal получила в 8.21, пишет ERR.
По состоянию на 17.35 все еще не работают светофоры на перекрестке Лийвалайа и Юхкентали и на перекрестке Лийвалайа и Веэренни.
По данным Postimees, ранее не работали также светофоры на перекрестке Сыле и бульвара Кольде.