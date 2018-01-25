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В Эспоо построили самое высокое в Финляндии здание

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ФОТО: SRV

Двадцатичетырехэтажный небоскреб высотой 90 метров в конце прошлого года наконец достроили в районе Нийттикумпу в городе Эспоо, пишет Fontanka.fi по материалам Yle и Aamulehti. 

Жилая многоэтажка стала самым высоким зданием в Финляндии, обойдя отель Torni в Тампере (89 метров, 25 этажей), жилой дом Cirrus в Хельсинки (87,5 метра, 26 этажей), а также головной офис энергетической компании Fortum в Эспоо (84 метра).

В высотке Нийттикумпу в Эспоо - 200 квартир, и большая часть из них уже распродана. Самая дешевая из них -  двушка площадью 47,5 квадратных метра стоит 380 тыс. евро. Трехкомнатная квартира на верхних этажах стоит более миллиона евро.

В Финляндии популярно малоэтажное строительство, но в последнее время в крупных городах новые районы застраиваются зданиями нового для этой страны типа. Так, уже через полтора года в финской столице в районе Каласатама вырастет восемь небоскребов, в 132-метровом жилом доме Majakka будет 35 этажей. Позже рекордсмен появится и в Эспоо - 145 метров и 40 этажей. В планах столицы также - застроить высотками районы Пасила и Вуосаари. 

Сейчас в Финляндии наблюдается настоящий бум в строительстве небоскребов, говорит председатель Союза архитекторов Финляндии Хенна Хеландер. По ее словам, самыми высокими в населенных пунктах раньше были церкви, социально значимые здания, как, например, башня Олимпийского стадиона.

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