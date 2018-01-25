Фото: как живут российские олигархи за границей

Сообщалось, что Роман Абрамович строит для себя новый особняк. Для этого он скупил несколько домов на одной улице в Нью-Йорке и собирается объединить их в общий ансамбль. Пока ведется согласование с местными властями и обсуждаются детали интерьера, самое время вспомнить, какой заморской недвижимостью владеют российские олигархи, предлагает Dom.Lenta.ru.
Начнем все-таки с бывшего губернатора Чукотки. Четыре здания, которые он собирается объединить в одно, обошлись Абрамовичу в 100 миллионов долларов. Внешний вид и особенности интерьера пока окончательно не определены. Над дизайном будет работать архитектор Стивен Ванг.
Еще один дом Абрамовича находится на улице Кенсингтон-Палас Гарденс в Лондоне, известной, как миллиардерский ряд. В прошлом году Абрамович затеял там перепланировку, в подвале решил построить подземный комплекс с бассейном, сауной и парной.
Несколько лет назад СМИ сообщили, что миллиардер и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров купил собственный остров на Сейшелах. По словам источника, близкого к миллиардеру, райский уголок обошелся ему в 25 миллионов евро.
Предприниматель Юрий Шефлер приобрел самое дорогое охотничье угодье Шотландии за 31 миллион долларов. У дома очень богатая история: в разное время здесь гостили короли Эдуард VII, Георг V, Георг VI, 26-й президент США Теодор Рузвельт и бельгийский король Леопольд I. В 1993-м имение купили бизнесмен Леон Литчфилд и его супруга Джилиан.
Зачастую состоятельные покупатели предпочитают сохранять анонимность. Так, некто из России приобрел роскошный особняк в заливе Бискейн (Майами) за 47 миллионов долларов. В особняке оборудовано специальное хранилище для антиквариата, а на территории поместья есть собственный пляж с песком, привезенным с Багамских островов.
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