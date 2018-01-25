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Фото: спасатели прекратили поиски упавшего в воду человека

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Сегодня в первой половине дня в заливе Кясму пропал человек. По данным спасателей, речь может идти о серфингисте, пишет Virumaa Teataja.

Над заливом летал вертолет Департамента полиции и погранохраны. Около 13.30 он улетел с места происшествия и поиски продолжили три спасательных лодки.

По берегу вблизи воды передвигался спасательный автомобиль, с крыши которого спасатели с помощью бинокля следили за ситуацией на море.

На месте находилась и скорая помощь.

В 14.30 завершились поиски на спасательных лодках, вновь на место происшествия прибыл искать пропавшего вертолет.

В 15.10 спасательные работы были завершены. Полиция сообщила, что у них нет доказательств, что речь идет о пропавшем человеке. «С большой вероятностью речь не идет о пропавшем человеке. Это может быть тюлень», - сказала пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

Сообщивший об инциденте в Центр тревоги мужчина сказал, что заметил на волнах темную фигуру, которая время от времени поднималась на поверхность, словно боролась с чем-то, но потом скрылась в воде.

По словам местных серфингистов, залив Кясму пользуется у них популярностью и является довольно безопасным. Но при недостаточных навыках можно угодить в беду, поскольку ветер может резко изменить направление и поднять волны.

Температура воды около нуля градусов.

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