Рассказ жительницы Таллинна: мелочи, которые в совокупности омрачили отдых в Ида-Вирумаа

Подробнее о строительстве вокзала в Нарве

В настоящий момент в городе Нарва реализуется проект, который объединит здание железнодорожного вокзала и прилегающую к нему территорию автовокзала в единый автобусно-железнодорожный терминал. Проект предусматривает, что созданный терминал будет отвечать современным требованиям и повысит качество услуг общественного транспорта, сделает более удобным время ожидания.

Партнерами проекта являются: Департамент развития и экономики города Нарва и AS Eesti Raudtee, поэтому сроки запуска вокзала в обновленном виде зависят от обоих партнеров и конкретных исполнителей работ.

Город Нарва отвечает за реконструкцию и благоустройство территории вокруг здания вокзала. Согласно строительному проекту реконструкции привокзальной территории будет построен крытый перрон, парковки для автобусов, автомобилей и велосипедов, велосипедные и пешеходные дорожки, установлено дополнительное освещение. В настоящий момент идут вопросы и работы по рабочему проектированию навеса. Он по последнему предоставленному строителями графику должен быть готов к 30 апреля.

Работы по строительству дорожного основания и установке нового освещения выполнены. Что касается работ по благоустройству территории, включая асфальтирование, эти работы планируется начать весной и закончить 3 июля 2018 года.

AS Eesti Raudtee отвечает за реконструкцию здания железнодорожного вокзала. В здании вокзала будут учтены необходимые условия для пассажиров поездов, автобусов и встречающих: появятся касса, зал ожидания, камеры хранения, кафе, туалеты и т.д.

18 декабря 2017 согласно объявленной поставке AS Eesti Raudtee должны были получить ценовые предложения от строительных фирм на реконструкцию здания вокзала, но одна из фирм оспорила квалификационные требования и теперь новый срок предоставления предложения – 18 января 2018. Учитывая, что срок исполнения работ - восемь месяцев с начала подписания договора, то запуск вокзала в обновленном виде ожидается не ранее осени этого года.

В настоящее время Департамент городского развития и экономики совместно с другими городскими службами и AS Eesti Raudtee готовит конкурс на оператора обновленной инфраструктуры для того, чтобы к моменту ее готовности оператор уже был и мог бы сразу приступить к работе.