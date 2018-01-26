Рассказ жительницы Таллинна: мелочи, которые в совокупности омрачили отдых в Ида-Вирумаа

Пенсионерка Лидия (68 лет), поправлявшая здоровье в Ида-Вирумаа, вернулась в родной Таллинн в расстроенных чувствах. Причиной этого, как рассказала читательница порталу Rus.Postimees, послужило не качество лечебных процедур и спа-услуг, предлагаемых в тамошних санаториях, или недочеты в обслуживании, а явления, которые она наблюдала в Нарва-Йыэсуу и Нарве.
Нарва-Йыэсуу: метет, но не метем?
«Puhka Eestis – гласит известный слоган. Согласна, деньги останутся в Эстонии, но что для этого сделано? В Ида-Вирумаа много спа и санаториев. Один из них Narva-Jõesuu, где я побывала в феврале и декабре 2017 года. За это время ничего не изменилось! - жалуется Лидия. - В феврале тротуары на всех улицах не чистились, но и после выборов, в декабре, наблюдалась та же картина. От конечной остановки до санатория идти десять минут, чемодан на колесиках по сугробам и наледи не ехал. Пришлось волочить его волоком, а я, на минуточку, приехала в курортный город здоровье поправлять».
По словам читательницы, во время декабрьской поездки в Нарва-Йыэсуу она попросила сотрудников санатория позвонить в городские службы, чтобы те организовали людей, и улицы, наконец, почистили и посыпали песком.
«Гулять было тоже невозможно, люди падали! В санатории мне сказали, что это не их работа. Ок, сама позвонила в горуправу, но ничего вразумительного не услышала. „А разве на улице еще не растаяло?“ - поинтересовались на другом конце провода. Обидно! Рядом же пляж и песок – бери и сыпь!» - негодует Лидия.
Портал Rus.Postimees связался с руководителем коммунальной службы Нарва-Йыэсуу Андреем Кузьминым, и тот сказал, что, по его мнению, проблемы с чисткой городских улиц не существует, а за минувший год им поступила лишь одна подобная жалоба.
«Работы по уборке улиц Нарва-Йыэсуу выполняет самостоятельно. У города имеется собственная техника, рабочие и ответственные за уборку люди. Эти работы выполняются по необходимости, в зависимости от погодных условий», - объяснил он.
«Зимой при наличии гололеда дороги обрабатываются чистым песком с карьера с добавлением десяти процентов соли (для защиты от замерзания). Химические реагенты и соляные смеси в Нарва-Йыэсуу не используются! Жалобы иногда поступают, но город всегда своевременно пытается на них реагировать», - добавил он.
Нарва: ужасы вокзала, которого нет
В Таллинн Лидия возвращалась на автобусе, который стартовал из Нарвы. Там ее обескуражила ситуация на строящемся вокзале, а точнее так называемые временные решения, предложенные пассажирам на период реализации проекта.
«На авто- и железнодорожном вокзалах Нарвы, которых на самом деле еще нет, поражает все. Начиная от R-киоска, на котором на русском языке написано объявление „Киоск справок не дает“, и заканчивая туалетом», - вспоминает читательница.
«Биотуалет не закрывается изнутри, зато у него есть защелка снаружи, то есть при желании хулиганы могут тебя там еще и запереть. Но это не самое страшное… Туалет в ужасном состоянии – зайти в него можно лишь от безысходности. Посмотрите фотографии, и вы все поймете! Вокзала нет и, соответственно, сумки сдать некуда - все свое таскай с собой», - рассказывает она.
По словам Лидии, она позвонила секретарю мэра Нарвы Тармо Таммисте, но там ее отправили на другой номер. «Ведь у главы города должен быть секретарь-референт, который сам звонит в соответствующие инстанции или, может, обращается к рядом сидящим ответственным лицам. Выходите хоть иногда, проверяйте сами, а не только красуйтесь перед камерами телевизионщиков с невыполненными обещаниями!» - советует женщина нарвским чиновникам.
«Казалось бы, мелочи, а впечатления от отдыха остались испорченными», - заключила она.
Как рассказал директор Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Георгий Игнатов, услуга биотуалета около временного автобусного вокзала заказывается Департаментом городского хозяйства с июля 2017 года у фирмы Cramo Estonia AS. Обслуживание, включающее и уборку туалета, по типовому договору должно производиться этой фирмой один раз в неделю.
«К сожалению, кражи оборудования и случаи вандализма в отношении этого туалета приобрели постоянный характер и повторяются с завидной регулярностью, - признал он. – Этим и объясняется отсутствие внутренней защелки на входной двери в тот или иной период времени».
«В связи с участившимися жалобами посетителей на состояние туалета с фирмой была достигнута договоренность о контроле за санитарным и техническим состоянием биотуалета и соответственно его уборке не менее двух раз в неделю. Надеемся, что это решит проблему чистоты», - подчеркнул Игнатов.
Он добавил, что Департамент городского хозяйства также берет состояние этого объекта под особый контроль, приносит его посетителям извинения за возможные временные неудобства, однако просит жителей и гостей Нарвы пользоваться этой бесплатной услугой цивилизованно и с уважением к другим посетителям.
По словам Игнатова, сейчас в Нарве услугу хранения вещей оказывает гостевой центр (KÜK), который находится в центре города по адресу Пеэтри, 3: «Его легко можно узнать по развевающемуся у входа зеленому флагу. Cдавать и забирать сумки можно в часы работы KÜK: каждый день с 10.00 до 16.00 (с 15.05 по 15.09 до 17.30). Стоимость услуги 2 евро/день».
Подробнее о строительстве вокзала в Нарве
В настоящий момент в городе Нарва реализуется проект, который объединит здание железнодорожного вокзала и прилегающую к нему территорию автовокзала в единый автобусно-железнодорожный терминал. Проект предусматривает, что созданный терминал будет отвечать современным требованиям и повысит качество услуг общественного транспорта, сделает более удобным время ожидания.
Партнерами проекта являются: Департамент развития и экономики города Нарва и AS Eesti Raudtee, поэтому сроки запуска вокзала в обновленном виде зависят от обоих партнеров и конкретных исполнителей работ.
Город Нарва отвечает за реконструкцию и благоустройство территории вокруг здания вокзала. Согласно строительному проекту реконструкции привокзальной территории будет построен крытый перрон, парковки для автобусов, автомобилей и велосипедов, велосипедные и пешеходные дорожки, установлено дополнительное освещение. В настоящий момент идут вопросы и работы по рабочему проектированию навеса. Он по последнему предоставленному строителями графику должен быть готов к 30 апреля.
Работы по строительству дорожного основания и установке нового освещения выполнены. Что касается работ по благоустройству территории, включая асфальтирование, эти работы планируется начать весной и закончить 3 июля 2018 года.
AS Eesti Raudtee отвечает за реконструкцию здания железнодорожного вокзала. В здании вокзала будут учтены необходимые условия для пассажиров поездов, автобусов и встречающих: появятся касса, зал ожидания, камеры хранения, кафе, туалеты и т.д.
18 декабря 2017 согласно объявленной поставке AS Eesti Raudtee должны были получить ценовые предложения от строительных фирм на реконструкцию здания вокзала, но одна из фирм оспорила квалификационные требования и теперь новый срок предоставления предложения – 18 января 2018. Учитывая, что срок исполнения работ - восемь месяцев с начала подписания договора, то запуск вокзала в обновленном виде ожидается не ранее осени этого года.
В настоящее время Департамент городского развития и экономики совместно с другими городскими службами и AS Eesti Raudtee готовит конкурс на оператора обновленной инфраструктуры для того, чтобы к моменту ее готовности оператор уже был и мог бы сразу приступить к работе.