Разгромная оценка акцизной политики: Южная Эстония скоро сопьется вусмерть

Postimees публикует мнение жительницы Южной Эстонии Моники Пяйвисте, появившееся в социальных сетях. В нем она дает свою оценку акцизной политике Эстонии. Мнение публикуется с разрешения автора.
Свои размышления, которые я редко произношу вслух, я начинаю со слов: «на самом деле я очень сговорчивая и толерантная…» И я на самом деле такая и редко жалуюсь.
Мне нравится жить в нашей стране. Я счастлива – у меня чудесная семья, прекрасные друзья, свой дом и работа, на которую я иду с удовольствием. Для получения опыта можно было бы пожить где-нибудь в другой культуре, но, с большой вероятностью, я бы все равно вернулась домой. Однако сейчас я в замешательстве в отношении нашего «дома»… What the hell is going on? (Что, черт возьми, происходит?)
Я далека от политики, но сейчас даже я начала читать политические новости и, может быть, дело в том, что я часто читаю только заголовки, но, по моему мнению, основной работой Рийгикогу стали вотумы недоверия. И нет разницы, кто находится в коалиции, а кто в оппозиции.
Министр же, который создал большой минус в бюджете и «заставил» людей больше пить, вотума недоверия не заслуживает.
В любом случае нужно кому-то через какое-то время объявлять вотум недоверия. Да, я согласна, что разные неправильные вещи были сделаны и сказаны, но действительно ли квалификация министра определяется тем, использовал ли он выражение «я ХОЧУ извиниться…» или «я ДОЛЖЕН извиниться…»? И заседания Рийгикогу строится вокруг этих двух слов?
Южная Эстония пьет больше, чем раньше
Одному министру объявляют вотум недоверия из-за его слов, другой же своей неудавшейся акцизной политикой создал в бюджете большой минус и «заставил» людей пить больше (хотя цель была противоположной?!). Однако ему вотум недоверия не объявляют. Что же в работе министра по-настоящему важно?
Алкоголь и табак – это плохо, поэтому, как по мне, так поднимайте акцизы. Я не пью так много, чтобы не иметь возможность время от времени купить в магазине банку сидра. Но тот момент, когда повышение акциза начинает работать против своей цели (снижение потребления алкоголя), настал. Южная Эстония вскоре упьется вусмерть.
Так, зарабатывающий минимальную зарплату, но все-таки очень нужный нашей стране рабочий не поедет через границу в магазин Alko1000 за одной банкой. Если уж он приехал, то нужно брать ящик! А литровая бутылка водки на соседней полке такая дешевая... Возьму и ее про запас! И в итоге этот ящик и этот литр будут выпиты. А в своем магазине все бы ограничилось одной банкой пива, если бы только она не была такой дорогой, по сравнению с той, что продается за границей.
Госучреждение тратит 86 000 евро на то, чтобы установить желтую табличку с сообщением «Дорога скользкая!», но на эти же деньги можно обучить 2500 водителей ездить по скользкой дороге. А это спасло бы, скорее всего, гораздо больше жизней, чем желтая табличка. Я недавно прочитала заголовок, в котором руководитель автошколы отметил, что убивает не скользкая дорога, а неумение по ней ездить.
А акциз на топливо? Его поднимем, так как государству нужны деньги. В то же время будем тратить деньги там, где от них мало пользы. Такой акциз настолько по душе, что плакать хочется.
Летом 2015 года, когда я путешествовала по Европе, Эстония была одной из самых дешевых стран для заправки, поэтому мы взяли с собой как можно больше топлива. В Австрии сердце кровью обливалось, когда мы заправлялись по цене 1,2 евро за литр. Но это была, наверное, моя проблема: не путешествуй, если денег нет. Так что я не жалуюсь!
Однако, если цена на топливо повышается, то повышаются и все остальные цены, в том числе и на алкоголь – вдобавок к росту цен от повышения акциза. И возникает еще больше причин для того, чтобы живущие в приграничных регионах люди поехали к соседям.
Если коротко, то у меня создается впечатление, что нас на Тоомпеа потеряли из виду. Старое выражение «семь раз отмерь, один отрежь» приобретает противоположное значение.
Вместо Латвии за топливом в Россию
Я, жительница Южной Эстонии, в общем сговорчивая и не часто жалующаяся, вскоре вновь поеду за границу заправляться. Нет, не в Латвию, а в Россию, так как там топливо в два раза дешевле. Все равно ехать в Выру, а там до России рукой подать. Один раз в месяц (или даже два?) можно совершенно легально заправлять бак автомобиля + 10 литров.
Поскольку у нас часть семьи в России и туда мы в течение года так и так ездим, то у нас годовая виза, так что дополнительных затрат не будет. Ну а поскольку в России топливо уже сейчас в два раза дешевле, то и для других виза не будет денежным препятствием: жителям юга Эстонии выгодно сделать годовую и заправляться в России раз в месяц.
Если я уж туда поехала, то по дороге назад захвачу бутылку рома Captain Morgan в магазине tax-free по цене 9,50 за литр. К счастью, ввоз алкоголя из России ограничен, нельзя его ввозить ящиками.
В общем, с наступающим столетием нас! Но какое-то оно хромающее, и не поняло даже, когда начало хромать.