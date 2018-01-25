Разгромная оценка акцизной политики: Южная Эстония скоро сопьется вусмерть

Свои размышления, которые я редко произношу вслух, я начинаю со слов: «на самом деле я очень сговорчивая и толерантная…» И я на самом деле такая и редко жалуюсь.

Мне нравится жить в нашей стране. Я счастлива – у меня чудесная семья, прекрасные друзья, свой дом и работа, на которую я иду с удовольствием. Для получения опыта можно было бы пожить где-нибудь в другой культуре, но, с большой вероятностью, я бы все равно вернулась домой. Однако сейчас я в замешательстве в отношении нашего «дома»… What the hell is going on? (Что, черт возьми, происходит?)

Я далека от политики, но сейчас даже я начала читать политические новости и, может быть, дело в том, что я часто читаю только заголовки, но, по моему мнению, основной работой Рийгикогу стали вотумы недоверия. И нет разницы, кто находится в коалиции, а кто в оппозиции.

Министр же, который создал большой минус в бюджете и «заставил» людей больше пить, вотума недоверия не заслуживает.

В любом случае нужно кому-то через какое-то время объявлять вотум недоверия. Да, я согласна, что разные неправильные вещи были сделаны и сказаны, но действительно ли квалификация министра определяется тем, использовал ли он выражение «я ХОЧУ извиниться…» или «я ДОЛЖЕН извиниться…»? И заседания Рийгикогу строится вокруг этих двух слов?

Южная Эстония пьет больше, чем раньше

Одному министру объявляют вотум недоверия из-за его слов, другой же своей неудавшейся акцизной политикой создал в бюджете большой минус и «заставил» людей пить больше (хотя цель была противоположной?!). Однако ему вотум недоверия не объявляют. Что же в работе министра по-настоящему важно?

Алкоголь и табак – это плохо, поэтому, как по мне, так поднимайте акцизы. Я не пью так много, чтобы не иметь возможность время от времени купить в магазине банку сидра. Но тот момент, когда повышение акциза начинает работать против своей цели (снижение потребления алкоголя), настал. Южная Эстония вскоре упьется вусмерть.

Так, зарабатывающий минимальную зарплату, но все-таки очень нужный нашей стране рабочий не поедет через границу в магазин Alko1000 за одной банкой. Если уж он приехал, то нужно брать ящик! А литровая бутылка водки на соседней полке такая дешевая... Возьму и ее про запас! И в итоге этот ящик и этот литр будут выпиты. А в своем магазине все бы ограничилось одной банкой пива, если бы только она не была такой дорогой, по сравнению с той, что продается за границей.