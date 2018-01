Разгромная оценка акцизной политики: Южная Эстония скоро сопьется вусмерть

Мне нравится жить в нашей стране. Я счастлива – у меня чудесная семья, прекрасные друзья, свой дом и работа, на которую я иду с удовольствием. Для получения опыта можно было бы пожить где-нибудь в другой культуре, но, с большой вероятностью, я бы все равно вернулась домой. Однако сейчас я в замешательстве в отношении нашего «дома»… What the hell is going on? (Что, черт возьми, происходит?)