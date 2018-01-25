Признаный виновным в мошенничестве глава горсобрания Нарвы не собирается в отставку

Ефимов сказал BNS, что обжалует решение Тартуского окружного суда в Государственном суде. Ефимов также сказал, что останется на посту председателя горсобрания Нарвы. "Франкция мне доверяет, я готов продолжать",- сказал он.

Председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов в понедельник, 22 января, был признан виновным в мошенничестве и Тартуским окружным судом.

Тартуский окружной суд оставил без изменения решение Вируского окружного суда от 28 июля прошлого года, в соответствии с которым Ефимов был признан виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы и приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.

Отбывать наказание Ефимову не придется, если в ближайшие два года он не совершит нового преступления.

По решению суда Ефимову также придется вернуть Больничной кассе 2495,83 евро.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, с 2014 по 2015 год Ефимов, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничному листу в размере около 5000 евро. В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось.

Как ранее заявлял прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Калмер Каск, собранные доказательства указывают на то, что Александр Ефимов во всех шести случаях не собирался оставаться на больничном и в действительности на нем не находился, продолжая выполнять обязанности зампреда, а также параллельно работая в качестве индивидуального предпринимателя.

Сам Ефимов говорил, что у него есть возражения относительно предъявленных обвинений и выразил надежду на то, что суд вынесет справедливое решение. Тем не менее около половины от общей суммы полученного пособия он Больничной кассе вернул.

О своем намерении обжаловать это решение Ефимов сообщил журналистам сразу после оглашения судебного приговора. Решение уездного суда в окружном оспорили сам обвиняемый и его защитники, настаивая на отмене решения уездного суда, на оправдании Ефимова и на отклонении гражданского иска.

Коллегия окружного суда из трех судей согласилась с решением уездного суда и сочла доказанным, что Ефимов совершил свое мошенничество умышленно и неправомочно получил двойной доход.

Решение окружного суда, принятое в понедельник, 22 января, в силу не вступило и может быть оспорено в течение 30 дней.