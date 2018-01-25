«Сейчас мы вас будем убивать»: в Ульяновске полиция проверяет сообщения о стрельбе по детям у лицея

В результате инцидента, произошедшего в минувшую субботу, 20 января, никто не пострадал, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Ульяновской области. Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему, говорится в сообщении, сообщает портал Newsru.com.

По данным издания "Первый ульяновский портал" , инцидент произошел во дворе лицея. Как сообщил в Facebook ульяновский блогер Алексей Мараховец, на днях подростки обстреляли из пневматического оружия пятиклассников, катавшихся с горки во дворе учебного заведения. Нападавшим было по 15-17 лет, и они не являются учениками этого лицея, уточнил автор поста.

Подростки, проходя мимо, увидели через забор детей, рассказал блогер. Со словами "Сейчас мы вас будем убивать", они начали стрелять из пневматики. К счастью, никто не пострадал. "Полиция по горячим следам никого не нашла, хотя отреагировали быстро и сметали подростков с улицы всех подряд до выяснения", - пишет Мараховец.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ульяновской области подполковник внутренней службы Алексей Рыжов сообщил изданию "Рупор73" , что информация о ЧП в полицию не поступала. Однако сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выехали на место для выяснения обстоятельств случившегося, сказал он.

В свою очередь, директор лицея N20 Зоя Борисова подтвердила изданию информацию об инциденте. По ее словам, ЧП произошло 20 января в 12:50 после пятого урока. Часть детей отправилась домой, а четыре пятиклассника - три мальчика и девочка - остались кататься на горке на территории лицея.

"У меня в директорской было открыто окно, и я услышала два хлопка, напоминающих взрывы петард", - рассказала директор. Дети прибежали к охраннику и сообщили, что двое парней наставили на них черный пистолет и хотели в них выстрелить, сообщила Борисова.

Директор лицея рассказала РБК , что за внешней изгородью проходит широкая пешеходная дорожка, по которой ходят местные жители и студенты из расположенных рядом учебных заведений. "Дети сказали, что двое молодых людей лет 18-20 и ростом выше изгороди (170 см) остановились и один из остановившихся направил на детей пистолет черного цвета. При этом он сказал, как говорит один из детей: "Вам придет конец", а по словам другого ребенка - "мы вас убьем", - сообщила Борисова.

Охранник, к которому прибежали напуганные школьники, нажал тревожную кнопку, и уже через пять минут на место прибыли двое сотрудников Росгвардии. Детей опросили. Затем сотрудники Росгвардии вместе с заместителем директора по соцвопросам обошли прилегающую территорию, но подозреваемых не нашли. Директор подчеркнула, что дети не пострадали, но сильно испугались.

Учащийся лицея рассказал РБК, что стреляли из пневматического оружия. "Один или двое подростков, которые не учатся в лицее, стреляли за его территорией. Гуляющие пятиклассники приняли стрельбу на свой счет и побежали к охраннику в школу. Тот вызвал Росгвардию. Гвардия приехала и в районе школы искала всех подростков, подходящих под описание, составленное со слов пятиклассников. Стрелков не нашли", - подытожил он.

Еще одна ученица лицея сообщила, что в четверг, 25 января, сотрудники полиции пришли в школу и опрашивают пострадавших.

Напомним, что в последнее время произошло сразу несколько нападений на школы в разных регионах России. 15 января бывший ученик пермской школы N127, 16-летний студент колледжа Лев Биджаков, и 15-летний учащийся 11-го класса Александр Буслидзе напали с ножами на четвероклассников. Они нанесли множественные ножевые ранения девяти ученикам и учительнице начальных классов Наталии Шагулиой, после чего начали резать друг друга - по предварительным данным, по взаимной договоренности, чтобы убить себя. Подозреваемые задержаны.

17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время ссоры на перемене один из девятиклассников ударил ножом ровесника. Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого задержали.