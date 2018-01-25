Видео: Париж после разлива Сены заполонили полчища крыс

Издание отмечает, что проблема крыс для Парижа и без погодных катаклизмов является одной из самых острых. Согласно подсчетам экспертов, на каждого жителя города приходится по две крысы, причем половина вредителей уже выработала иммунитет к отраве, с помощью которой французские власти с ними боролись.

После разлива Сены крысы хлынули на парижские улицы. По данным СМИ, всем ресторанам было рекомендовано убрать мусорные баки, чтобы не привлекать вредителей. При этом, как ожидается, в ближайшее время ситуация будет лишь усугубляться: к субботе уровень воды в главной реке столицы Франции повысится до 6,2 метра.

«Интерфакс» со ссылкой на журнал Conde Nast Traveler пишет, что к настоящему моменту из-за выхода Сены из берегов закрыта одна из основных линий скоростных пригородных поездов (RER), которая проходит вдоль левого берега реки близ таких достопримечательностей, как Нотр-Дам де Пари, Марсово поле.

В Лувре предприняты чрезвычайные меры, чтобы предотвратить ущерб от воды для экспонатов. Нижний уровень отдела восточных искусств музея закрыт до воскресенья. Кроме того, прекращены круизы по Сене, так как суда не могут пройти под мостами при нынешней высоте воды.

Отметим, что еще два дня назад уровень воды в Сене составлял 4,82 метра. Этого уже хватило, чтобы в городе размыло дороги и туннели вдоль берегов рек. В столице также затопило парки, сады и некоторые подземные автостоянки.

Причиной наводнения стали ливни, переполнившие реки Марн, Йонна и Армансон в бассейне Сены. В Париже и департаментах Валь д'Уаз, Ивелин, Сена и Марн объявлен «оранжевый» (второй) уровень опасности, означающий, что жителям надо соблюдать осторожность и избегать рек. Впрочем, рекорда в 8,62 метра, установленного во время легендарного парижского наводнения 1910 года, синоптики не ждут.