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Йоко Алендер и Михаил Корб покинули Таллиннское горсобрание

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ФОТО: Mihkel Maripuu

По решению Таллиннской избирательной комиссии, приостановлены полномочия в качестве членов горсобрания реформистки Йоко Алендер и центриста Михаила Кылварта, передает Postimees.

Алендер в горсобрании заменит Антс Леэметс, а Корба – Наталия Маллеус. Фракция Центристской партии приняла в свои ряды Маллеус, а фракция Партии реформ - Леэметса, сделав его вторым заместителем председателя фракции, сообщил в начале сегодняшнего заседания председатель горсобрания Михаил Кылварт.

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