Йоко Алендер и Михаил Корб покинули Таллиннское горсобрание
25 января 2018 г., 16:51
По решению Таллиннской избирательной комиссии, приостановлены полномочия в качестве членов горсобрания реформистки Йоко Алендер и центриста Михаила Кылварта, передает Postimees.
Алендер в горсобрании заменит Антс Леэметс, а Корба – Наталия Маллеус. Фракция Центристской партии приняла в свои ряды Маллеус, а фракция Партии реформ - Леэметса, сделав его вторым заместителем председателя фракции, сообщил в начале сегодняшнего заседания председатель горсобрания Михаил Кылварт.