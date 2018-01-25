Йоко Алендер и Михаил Корб покинули Таллиннское горсобрание

Алендер в горсобрании заменит Антс Леэметс, а Корба – Наталия Маллеус. Фракция Центристской партии приняла в свои ряды Маллеус, а фракция Партии реформ - Леэметса, сделав его вторым заместителем председателя фракции, сообщил в начале сегодняшнего заседания председатель горсобрания Михаил Кылварт.