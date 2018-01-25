ПАСЕ советует Эстонии сократить число лиц без гражданства

По словам председателя эстонской делегации и вице-президента ПАСЕ Марианне Микко, в заключении доклада отмечено, что демократические институты Эстонии действуют в соответствии с правилами Совета Европы и Эстония выполняет свои обязательства в качестве государства-члена.

«Приятно видеть, что достижения Эстонии в сфере электронного управления и киберзащиты были замечены и выделены в докладе», – сказала Микко.

В документе также затрагиваются отношения между Эстонией и Россией, ситуация с русским меньшинством в Эстонии и вопросы получения гражданства.

«Согласно рекомендациям, Эстонии следует уделять больше внимания снижению уровня безработицы и социальной отверженности среди представителей этнических меньшинств. Также рекомендуется сократить число лиц, не имеющих гражданства, и упростить порядок получения гражданства для резидентов с долгосрочным пребыванием», – сказала Микко.

Также в докладе Эстонии рекомендуется присоединиться к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Член делегации Райво Аэг сказал, что Эстония не сделала этого, так как русский язык не является в Эстонии языком меньшинства и не находится под угрозой.

«Законодательство Эстонии обеспечивает русскому языку более широкие возможности использования, чем предусмотрено в хартии», – отметил Аэг. Он добавил, что в Эстонии следует скорее решить вопрос о том, как большей части русскоязычной общины овладеть государственным языком и успешнее интегрироваться в эстонское общество.

В повестке дня сессии ПАСЕ, которая проходит на этой неделе, также числятся следующие темы: защита языков национальных меньшинств, безусловный базовый доход, гуманитарные последствия войны на Украине, военное вмешательство Турции в Сирии и роль Совета Европы в процессе мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

В понедельник новым президентом ПАСЕ был избран итальянский депутат Микеле Николетти (СОЦ). Также были избраны вице-президенты. В частности, работу на этом посту продолжит Марианне Микко (СОЦ). Микко также была избрана первым заместителем председателя Комиссии по мониторингу. Вчера новым комиссаром Совета Европы по правам человека была избрана кандидат из Боснии и Герцеговины Дуня Миятович.