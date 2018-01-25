В Самаре ученик пронес в школу две винтовки и дымовые факелы

В результате ЧП никто не пострадал. Сам подросток 2002 года рождения задержан. "В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся в присутствии их законных представителей", - сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по региону. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

В пресс-релизе сказано, что инцидент произошел в учебном заведении на улице Советской Армии. Источники сайта 63.ru утверждают, что ЧП произошло в колледже сервиса производственного оборудования имени Золотухина, где сейчас обучаются ученики школы N46. Мальчик, который пронес оружие, как раз из их числа. Сама школа закрыта на капремонт после обрушения потолка, отмечает "Российская газета" .

В Сети также появилось фото с изображением двух винтовок, которые якобы принес подросток. По данным СМИ, он пронес их в колледж в чехле из-под гитары.

Затем ученик девятого класса зашел на второй этаж и взорвал две дымовые шашки, а потом зашел в класс, угрожая винтовками учителю и ученикам. Подростка скрутили на месте, никто не пострадал, сообщает телеканал "Терра" .

Паблик "Самарское обозрение" пишет, что таким образом школьник хотел привлечь внимание родителей, хотя его семья считается благополучной. По информации источника в силовых структурах, мальчик является отличником.

Напомним, что в последнее время произошло сразу несколько нападений на школы в разных регионах России. 15 января бывший ученик пермской школы N127, 16-летний студент колледжа Лев Биджаков, и 15-летний учащийся 11-го класса Александр Буслидзе напали с ножами на четвероклассников. Они нанесли множественные ножевые ранения девяти ученикам и учительнице начальных классов Наталии Шагулиой, после чего начали резать друг друга - по предварительным данным, по взаимной договоренности, чтобы убить себя. Подозреваемые задержаны.

17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время ссоры на перемене один из девятиклассников ударил ножом ровесника. Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого задержали.