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  • Бригитта Давидянц об усыновлении ребенка лесбийской парой: суд принял единственно правильное решение

Бригитта Давидянц об усыновлении ребенка лесбийской парой: суд принял единственно правильное решение

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Мама и дети. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Тартуский окружной суд удовлетворил ходатайство лесбийской пары об усыновлении ребенка, отменив запретительное решение суда низшей инстанции.

Решение окружного суда порталу Stolitsa.ee прокомментировала специалист по связям с общественностью Эстонского общества ЛГБТ Бригитта Давидянц:

«Мы считаем, что Тартуский окружной суд принял единственно правильное решение, отменив отрицательный вердикт суда низшей инстанции о внутрисемейном усыновлении ребенка лесбийской парой. На сегодняшний день в Эстонии в однополых семьях воспитывается огромное количество детей, в их интересах и интересах их родителей - обладание равными правами с гетеро семьями. Это обеспечивает им чувство безопасности во многих случаях, начиная с права путешествовать с небиологическим родителем, заканчивая уверенностью в том, что, если с биологическим родителем что-либо случится, ребенок останется воспитываться вторым родителем, а не попадет к посторонним людям.

То, насколько хорошо или плохо воспитывается ребенок, не зависит от пола его родителей, только от их готовности и способности быть родителями, что, в свою очередь, не определяется сексуальной ориентацией.

Внутреннее усыновление однополыми родителями уже 2 года является обычной практикой в Эстонии, начиная с 2016-го года, когда закон о совместном проживании вступил в силу. Такие внутренние усыновления происходят так же, как и все другие усыновления. То, что суд низшей инстанции вынес решение об отказе в усыновлении, - это, скорее, курьез».

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