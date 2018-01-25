Бригитта Давидянц об усыновлении ребенка лесбийской парой: суд принял единственно правильное решение

Решение окружного суда порталу Stolitsa.ee прокомментировала специалист по связям с общественностью Эстонского общества ЛГБТ Бригитта Давидянц:

«Мы считаем, что Тартуский окружной суд принял единственно правильное решение, отменив отрицательный вердикт суда низшей инстанции о внутрисемейном усыновлении ребенка лесбийской парой. На сегодняшний день в Эстонии в однополых семьях воспитывается огромное количество детей, в их интересах и интересах их родителей - обладание равными правами с гетеро семьями. Это обеспечивает им чувство безопасности во многих случаях, начиная с права путешествовать с небиологическим родителем, заканчивая уверенностью в том, что, если с биологическим родителем что-либо случится, ребенок останется воспитываться вторым родителем, а не попадет к посторонним людям.

То, насколько хорошо или плохо воспитывается ребенок, не зависит от пола его родителей, только от их готовности и способности быть родителями, что, в свою очередь, не определяется сексуальной ориентацией.