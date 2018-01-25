Трактор врезался в электрощит дома, косуля бросилась под колеса
25 января 2018 г., 18:03
За сутки в Пярнуском уезде не произошло ни одной аварии, в которой пострадали люди, а вот мелкие ДТП были.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Анда Юндас отметила, что вчера вечером в 20.07 в Пайкузе в деревне Силли, трактор врезался в распределительный щит дома. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает портал Pärnu Postimees.
Сегодня утром в волости Тори в Таммисте косуля выбежала перед автомобилем. Люди в ДТП тоже не пострадали.