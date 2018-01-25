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«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

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  • Трактор врезался в электрощит дома, косуля бросилась под колеса

Трактор врезался в электрощит дома, косуля бросилась под колеса

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Трактор. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Liis Treimann

За сутки в Пярнуском уезде не произошло ни одной аварии, в которой пострадали люди, а вот мелкие ДТП были. 

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Анда Юндас отметила, что вчера вечером в 20.07 в Пайкузе в деревне Силли, трактор врезался в распределительный щит дома. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает портал Pärnu Postimees.

Сегодня утром в волости Тори в Таммисте косуля выбежала перед автомобилем. Люди в ДТП тоже не пострадали. 

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