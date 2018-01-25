Bloomberg узнал о разводе «дочери Путина»

Журналисты узнали о разводе одного из членов совета директоров "Сибура" Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую российские СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство в своем материале ссылается на слова четырех осведомленных источников, которые решили поговорить с журналистами на условиях анонимности, сообщает портал Newsru.com.
Издание отмечает, что, несмотря на развод, Шамалов все еще может попасть под американские санкции против РФ, даже учитывая, что у него больше нет прямых связей с Кремлем.
Отец бывшего мужа дочери президента Николай ранее был внесен в черный список Евросоюза из-за ситуации на Украине. В ЕС его назвали частью "влиятельной группы" вокруг Путина.
"Сын старого друга Путина вернулся к работе топ-менеджера в нефтехимическом гиганте - "Сибур" - где его взлет и падение в качестве долларового миллиардера совпало с его вхождением в первую российскую семью", - отмечает агентство.