Bloomberg узнал о разводе «дочери Путина»

Агентство в своем материале ссылается на слова четырех осведомленных источников, которые решили поговорить с журналистами на условиях анонимности, сообщает портал Newsru.com.

Издание отмечает, что, несмотря на развод, Шамалов все еще может попасть под американские санкции против РФ, даже учитывая, что у него больше нет прямых связей с Кремлем.

Отец бывшего мужа дочери президента Николай ранее был внесен в черный список Евросоюза из-за ситуации на Украине. В ЕС его назвали частью "влиятельной группы" вокруг Путина.