Ратас рассказал в Давосе, чем Эстония выделяется на фоне других государств

«Цифровая идентичность является краеугольным камнем цифровой экономики. Это подтвердили в Давосе как лидеры государств, так и руководители крупных международных организаций и корпораций. Эстония 20 лет строит цифровое общество и развивает электронные услуги, основанные на цифровой идентичности. Именно этим мы выделяемся на фоне других государств, и от нас ждут решений и участия в обсуждении возможностей развития цифровой идентичности нового поколения», - сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул, что цифровое общество может основываться только на открытости и доверии, а для этого электронные услуги должны быть надежными и обработка данных должна происходить по точно определенным правилам.

«Эстония многое сделала в плане законодательства. Мы стали гибкими, быстрыми и устремленными в будущее. Это заметили многие крупные международные корпорации, например, ABB, Telia и Royal Philips, которые заинтересованы в сотрудничестве в таких передовых областях, как цифровая медицина или искусственный интеллект. Возможности для сотрудничества с эстонскими стартапами ищет и, например, японский город Фукуока, известный как место большой концентрации стартапов. Я надеюсь, что на встречах в Давосе зародятся реальные деловые связи, которые приведут в Эстонию новых иностранных инвесторов и откроют для эстонских предприятия двери за границей», - сказал премьер-министр.

Всемирный экономический форум – это формат, способствующий сотрудничеству частного и публичного сектора в мировом масштабе и действующий во имя лучшего будущего, фокусируясь на новых технологиях и их скорейшем распространении.

Эстония начала искать возможности сотрудничества со Всемирным экономическим форумом примерно два года назад и получила приглашение участвовать в инициативе «Формирование будущего цифровой экономики и цифрового общества», в ежегодном собрании форума в Давосе, а также в работе Центра четвертой промышленной революции. Осенью прошлого года премьер-министр Ратас был приглашен стать членом Группы молодых европейских лидеров.