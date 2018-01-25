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Полиция задержала в Мустамяэ предполагаемого педофила

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ФОТО: Peeter Langovits

Группа быстрого реагирования полиции задержала сегодня в Таллинне в Мустамяэ в торговом центре Magistral мужчину, которого подозревают в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении детей. 

Руководитель группы по расследованию преступлений сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет рассказал Postimees, что расследование находится в начальной стадии и поэтому комментировать его более детально, он сейчас не может.  

«Для полиции дети и расследование сексуальных преступлений против них по-прежнему являются приоритетом», - сказал Райвет, добавив, что в 2018 году полиция увеличила  группы по расследованию преступлений сексуального характера и защиты детей, чтобы эффективнее бороться с подобного рода преступлениями.

Райвет выразил благодарность людям, которые помогли полиции выявить ненадлежащие обращение с детьми. 

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