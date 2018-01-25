«Смерть Сталина» вышла на экран в Москве, несмотря на запрет

Показ фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" начался в 16:50, как и было указано в билетах. Никаких проблем не возникло, протестующих против сатирического изображения Сталина и других советских лидеров корреспондент Русской службы Би-би-си не заметил.

Кроме зрителей в "Пионер" пришли только журналисты. Некоторые посетители фотографировались с билетами, которые после отзыва прокатного удостоверения могут оказаться редкостью. Аншлага не было - в начале сеанса в зале осталось несколько свободных кресел.

Даже сталиниста этот фильм не оскорбит, сказал корреспонденту Би-би-си пожилой зритель после сеанса. Еще один зритель рассказал, что решил сходить на комедию именно после того, как министерство культуры отозвало прокатное удостоверение: "Понял, что точно надо смотреть, раз запрещают".

Обошлись без удостоверения

Прокатное удостоверение - документ, без которого кинотеатры в России не имеют права демонстрировать фильмы. Пресс-секретарь "Пионера" Роза Амдилян отказалась ответить на вопрос Би-би-си, почему кинотеатр не отменил показ комедии, несмотря на отзыв разрешения минкульта. Она попросила направить официальный запрос, Би-би-си ожидает ответа на него.

Владелец "Пионера" миллиардер Александр Мамут на вопрос Би-би-си, почему его кинотеатр оказался единственным, кто не отменил показ, ответил, что он "не директор кинотеатра" и ему не известны причины.

Кинотеатр не нарушает закон, показывая фильм, так как "в реестре минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать", сообщил РИА Новости представитель "Пионера".

В свою очередь, прокатчик "Смерти Сталина" заявил, что "сразу проинформировал кинотеатры" об отзыве прокатного удостоверения.

В России прокатом фильма собиралась заниматься компания "Вольга". Ранее в январе она уже столкнулась с проблемами, когда министерство культуры отложило до начала февраля дату выхода на экраны мультфильма "Паддингтон-2".

В агрегаторе киносеансов поисковика Google также можно найти сеансы "Смерти Сталина" в двух кинотеатрах компании "Синема Стар" - в торговом центре около метро "Войковская" и около станции метро "Южная". Пресс-секретарь компании Александра Артамонова назвала это технической ошибкой. По ее словам, все сеансы были отменены еще во вторник, 23 января.

Артамонова подтвердила, что "Синема Стар" накануне, 24 января, получила письмо о том, что у картины было отобрано прокатное удостоверения. Картина была "широко расписана" среди кинотеатров сети, все показы пришлось отменить, добавила она.