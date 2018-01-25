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Эстония выделит сирийским беженцам 250 000 евро

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Сирия.

ФОТО: JOSEPH EID/AFP/Scanpix

Эстония передаст на смягчение гуманитарного кризиса в Сирии 250 000 евро, а также 150 000 евро координационному бюро по гуманитарным делам ООН. 

50 000 евро Эстония  направит комитету Международного Красного Креста на смягчение гуманитарного кризиса в Сирии, сообщает регистр документов МИД Эстонии.

Также Эстония выделит 75 000 евро департаменту уполномоченного ООН по беженцам, 50 000 евро Всемирной продовольственной программе ООН и 75 000 евро детскому фонду ООН на смягчение положения сирийских беженцев в Иордании и Ливане.

Координационному бюро по гуманитарным делам ООН Эстония выделит 150 000 евро.

Средства выделяются из бюджета МИД нынешнего года из сумм, предусмотренных на развитие и гуманитарную помощь.

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