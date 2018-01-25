Неоплаченный долг в пять евро может обернуться гигантским требованием

В Департамент защиты прав потребителей часто обращаются люди, которые говорят, что не знали о своем долге, и из-за этого кредиторам не удалось с ними связаться. В итоге дело передается в инкассо-фирму, а сумма долга вырастает в разы.
Департамент призывает потребителей всегда внимательно относиться к предоставляемым контактным данным, а также обращает внимание на то, что обязанность доказать наличие долга лежит на плечах кредитора, сообщает Tarbija24.
Департамент предупреждает, что в ситуации, когда потребитель не выполняет условия заключенного договора – например, не оплачивает счет за услугу или товар, у кредитора есть право обратиться в инкассо-фирму даже без согласия должника.
При этом, кредитор обязательно должен передать в инкассо-фирму и документы, подтверждающие существование долга.