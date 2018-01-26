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Эдгар Сависаар настраивал центристов против Урмаса Рейнсалу

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Эдгар Сависаар.

ФОТО: Sander Ilvest

Перед голосованием по вотуму недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу (IRL), который в итоге провалился, сообщение бывшего лидера Центристской партии было однозначным: Рейнсалу должен покинуть свой пост, пишет Postimees.ee.

«Отношение Эдгара Сависаара к Урмасу Рейнсалу крайне негативное и он считает, что именно министр юстиции отвечает за все его судебные страдания», - отметил член фракции Центристской партии Пеэтер Эрнитс.

В воскресенье Эрнитс ехал из Тарту в Таллинн и заехал в больницу в Йыгева, где пообщался с Сависааром. Разговор затянулся на полтора часа.

«То, что у него серьезные проблемы со здоровьем, это подтверждаю. Но это не значит, что у него нет интереса к происходящему в мире», - отметил Эрнитс.

Переданное членам фракции сообщение от Сависаара было эмоциональным: Рейнсалу должен уйти. О том, что Сависаар попросил передать сообщение, подтвердила и входящая во фракцию Ольга Иванова.

«Эдгару Сависаару по-прежнему интересно то, что происходит в эстонской политике», - отметил член фракции центристов Яанус Карилайд, добавив, что нынешняя коалиция не было создана для того, чтобы сводить старые счеты.

Сам Сависаар на дополнительные вопросы Postimees не ответил. 

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