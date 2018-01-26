Бизнес Tallinna Kaubamaja процветает: прибыль стремительно выросла

Об этом предприятие Tallinna Kaubamaja сообщило бирже, отметив, что результаты фирмы Tallinna Kaubamaja в четвертом квартале 2017 года и за весь год в целом оказались очень позитивными.

Главные сегменты группы нарастили доходы от продаж быстрее своего рыночного сегмента.

За год выросли в два раза итоги продаж интернет-магазинов, превысив статистику продаж всей Эстонии в секторе электронной торговли.

Теплые зимы последних лет научили брендовые магазины эффективнее использовать свои запасы, что отразилось в лучших показателях маржи от продаж за четвертый квартал.