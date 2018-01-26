Бизнес Tallinna Kaubamaja процветает: прибыль стремительно выросла

Оборот торгового центра Tallinna Kaubamaja в прошлом году вырос на 8,8 процента до 651,3 млн евро, прибыль до налогообложения выросла на 17,8 процента до 36,5 млн евро и чистая прибыль — на 16 процентов до 29,8 млн евро.
Об этом предприятие Tallinna Kaubamaja сообщило бирже, отметив, что результаты фирмы Tallinna Kaubamaja в четвертом квартале 2017 года и за весь год в целом оказались очень позитивными.
Главные сегменты группы нарастили доходы от продаж быстрее своего рыночного сегмента.
За год выросли в два раза итоги продаж интернет-магазинов, превысив статистику продаж всей Эстонии в секторе электронной торговли.
Теплые зимы последних лет научили брендовые магазины эффективнее использовать свои запасы, что отразилось в лучших показателях маржи от продаж за четвертый квартал.
Взятые в прошлом году на вооружение экономичные решения в использовании электроэнергии помогли предприятию сэкономить на прочих статьях расходов. Расходы группы на рабочую силу за год выросли на 10,5 процента, при этом средняя зарплата сотрудников выросла на 7,9 процента.