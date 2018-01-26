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Юри Ратас потребовал от Украины незамедлительно удалить Эстонию из списка офшоров

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Юри Ратас и Александр Данилюк в Давосе.

ФОТО: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров. 

«Отнесение Эстонии Украиной к так называемому налоговому раю – это достойная сожаления ошибка, которую нужно срочно исправить. Данная ситуация означает, что у эстонских предприятий на Украине появились дополнительные обязанности и они от этого каждый день несут убытки. Это неприемлемая ситуация и Эстонии нужно стоять за своих предпринимателей», - заявил Ратас.

Премьер-министр отметил, что ни одна другая страна в мире не причисляет Эстонию к списку офшоров. «Эстония член Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и наша налоговая политика отвечает всем международным требованиям и стандартам, в том числе законам Украины», - отметил он.

По словам Ратаса, премьер-министр и министр финансов Украины подтвердили, что занимаются этим вопросом. «Министр финансов пообещал разрешить ситуацию. Надеюсь, что он сделает это по возможности быстро», - заключил Ратас

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