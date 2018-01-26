Юри Ратас потребовал от Украины незамедлительно удалить Эстонию из списка офшоров

«Отнесение Эстонии Украиной к так называемому налоговому раю – это достойная сожаления ошибка, которую нужно срочно исправить. Данная ситуация означает, что у эстонских предприятий на Украине появились дополнительные обязанности и они от этого каждый день несут убытки. Это неприемлемая ситуация и Эстонии нужно стоять за своих предпринимателей», - заявил Ратас.

Премьер-министр отметил, что ни одна другая страна в мире не причисляет Эстонию к списку офшоров. «Эстония член Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и наша налоговая политика отвечает всем международным требованиям и стандартам, в том числе законам Украины», - отметил он.