Профсоюз: Ракверский мясокомбинат угрожает бастующим сотрудникам

Профсоюз утверждает, что начальство Ракверского мясокомбината для избежания забастовки начало угрожать увольнением своим работникам, занесением их в черный список и «усложнением жизни» в случае, если они примут участие в забастовке. Профсоюзы известны имена распространяющих угрозы, которые являются грубым нарушением прав работников.
«На данный момент к нам поступила информация, что угрозы поступают прежде всего в других отделах предприятия, а не на скотобойне, где у людей уже есть опыт проведения одной забастовки», - сообщает секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский, добавляя, что на людей воздействуют поодиночке.
По его словам, работодатель пытается оставить у работника впечатление, будто запланированная забастовка – незаконна. «Подчеркиваем, что забастовка на Раквереском мясокомбинате пройдет в полном соответствии с законом», - говорит Архангельский.
Для избежания угроз, профсоюз рекомендует работникам записывать беседы, поскольку действия работодателя противоречат закону и наказываются в уголовном порядке.
Профсоюз просит сообщать о незаконных попытках влияния работодателя и для получения юридической защиты вступить в профсоюз.
Работники Раквереского мясокомбината проведением забастовки требуют повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года плюс повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018. Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся.
Забастовка должна начаться 6 февраля. В ходе начавшегося в прошлом году спора работники скотобойни Раквереского мясокомбината поначалу потребовали 100% роста основной зарплаты. Сейчас нетто-зарплата работника скотобойни составляет около 750 евро в месяц (зарплата и доплаты вместе). Если бы основная зарплата поднялась на 50 процентов, в следующем году нетто-зарплата работника составила бы 1100-1200 евро в месяц.