Профсоюз: Ракверский мясокомбинат угрожает бастующим сотрудникам

«На данный момент к нам поступила информация, что угрозы поступают прежде всего в других отделах предприятия, а не на скотобойне, где у людей уже есть опыт проведения одной забастовки», - сообщает секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский, добавляя, что на людей воздействуют поодиночке.

По его словам, работодатель пытается оставить у работника впечатление, будто запланированная забастовка – незаконна. «Подчеркиваем, что забастовка на Раквереском мясокомбинате пройдет в полном соответствии с законом», - говорит Архангельский.

Для избежания угроз, профсоюз рекомендует работникам записывать беседы, поскольку действия работодателя противоречат закону и наказываются в уголовном порядке.

Профсоюз просит сообщать о незаконных попытках влияния работодателя и для получения юридической защиты вступить в профсоюз.

Работники Раквереского мясокомбината проведением забастовки требуют повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года плюс повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018. Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся.