Эвелин Ильвес планирует открыть магазин

Открывшие в прошлом году в Насва ресторан ROOG Эвелин Ильвес и Сийм Риккер планируют этим летом открыть в пустовавшем не один год помещении магазин, пишет Postimees со ссылкой на Hiiu Leht.

В январе они навели порядок вокруг здания, сломали старую уборную с выгребной ямой и хотят привести в порядок когда-то работавший на этом месте летний киоск.

Принадлежавший семье Тинитса и носивший название «Магазин Падрику» летний киоск последний раз открывался десяток лет назад. Местные жители говорят, что там продавался классический летний товар: напитки и снэки.