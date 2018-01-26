Эвелин Ильвес планирует открыть магазин

Летом прошлого года ставшая владелицей ресторана на Хийумаа Эвелин Ильвес этим летом планирует в Насва открыть магазин.
Открывшие в прошлом году в Насва ресторан ROOG Эвелин Ильвес и Сийм Риккер планируют этим летом открыть в пустовавшем не один год помещении магазин, пишет Postimees со ссылкой на Hiiu Leht.
В январе они навели порядок вокруг здания, сломали старую уборную с выгребной ямой и хотят привести в порядок когда-то работавший на этом месте летний киоск.
Принадлежавший семье Тинитса и носивший название «Магазин Падрику» летний киоск последний раз открывался десяток лет назад. Местные жители говорят, что там продавался классический летний товар: напитки и снэки.
Новые владельцы ждут предложений, что хотели бы видеть местные жители в ассортименте нового магазина.