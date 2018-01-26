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Эвелин Ильвес планирует открыть магазин

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ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Летом прошлого года ставшая владелицей ресторана на Хийумаа Эвелин Ильвес этим летом планирует в Насва открыть магазин.

Открывшие в прошлом году в Насва ресторан ROOG Эвелин Ильвес и Сийм Риккер планируют этим летом открыть в пустовавшем не один год помещении магазин, пишет Postimees со ссылкой на Hiiu Leht.

В январе они навели порядок вокруг здания, сломали старую уборную с выгребной ямой и хотят привести в порядок когда-то работавший на этом месте летний киоск.

Принадлежавший семье Тинитса и носивший название «Магазин Падрику» летний киоск последний раз открывался десяток лет назад. Местные жители говорят, что там продавался классический летний товар: напитки и снэки.

Новые владельцы ждут предложений, что хотели бы видеть местные жители в ассортименте нового магазина.

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