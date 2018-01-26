Фото читателя: самодельная парковка мешает дорожному движению

По словам жителя дома Мыйзавахе,45 Эрика Розентхаля, между большими многоквартирными домами и раньше было тяжело маневрировать из-за недостаточного места для парковки. Сейчас, когда оказались закрыты и ворота платной парковки, автовладельцы оставляют машины даже перед закрытыми воротами парковки. Время от времени припаркованные там машины даже мешают дорожному движению, пишет Tartu Postimees.