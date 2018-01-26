Фото читателя: самодельная парковка мешает дорожному движению

С начала года автовладельцы не могут оставить свои машины на платной парковке в конце улицы Мыйзавахе. Ворота парковки закрыты, поскольку на этом участке земли когда-то должен быть построен Центр здоровья и семейных врачей.
По словам жителя дома Мыйзавахе,45 Эрика Розентхаля, между большими многоквартирными домами и раньше было тяжело маневрировать из-за недостаточного места для парковки. Сейчас, когда оказались закрыты и ворота платной парковки, автовладельцы оставляют машины даже перед закрытыми воротами парковки. Время от времени припаркованные там машины даже мешают дорожному движению, пишет Tartu Postimees.
Хотя вице-мэр Рено Лайдре обещал, что новые парковочные места у многоквартирных домов на Мыйзавахе будут готовы к осени, Розентхаль хотел бы более быстрого решения проблемы от чиновников. «До того, как здесь произойдет парочка ДТП», - говорит местный житель.