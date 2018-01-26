Фото: состаренные доски в новом интерьере на улице Рауа в Таллинне

Вы никогда не задумывались, почему людей так привлекает старое дерево? Посмотрите, как эффектно смотрится темная древесина в этой светлой современной квартире.
На столичной улице Рауа деревянные двухэтажные домики соседствуют с домами времен первой Эстонской республики. Около 20 лет назад на Рауа появились и новостройки. В одном из таких домов, построенном в 2002 году, и находится двухкомнатная квартира площадью 69,2 м² с оригинальной отделкой.
Автор идеи использовать в качестве кухонного фартука и прикроватной стены в спальне половую доску, покрытую темным матовым лаком - дизайнер Катрин Мяги, которая сейчас живет и работает в США.
Вся квартира выдержана в скандинавском стиле: белые стены и дубовый паркет. Цветовыми акцентами как раз являются эти дощатые включения да темный диван в гостиной и стулья в зоне кухни. Рабочая поверхность в кухонном гарнитуре выполнена из нержавеющей стали. Такое покрытие, кстати, очень популярно в Швеции не только из-за эффектного вида, но и благодаря своей практичности.
Светильники над обеденным столом тоже авторские: они изготовлены фирмой Flos по эскизам известного дизайнера Филиппа Старка (бренд Philippe Starck).
Есть в этой квартире еще один нюанс, выходящий за рамки дизайнерской тематики: открытая планировка квартиры позволила владельцам организовать в просторной прихожей самую настоящую детскую. Впрочем, смотрите сами. Все фото - ЗДЕСЬ.