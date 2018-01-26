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  • Узнайте, какой город Европы признали самым дорогим по стоимости съемного жилья для экспатов

Узнайте, какой город Европы признали самым дорогим по стоимости съемного жилья для экспатов

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Экспат - иностранный специалист, переехавший жить и работать в другую страну. Эдакий гастарбайтер высшего звена. Трудно вообразить гастарбайтера сидящим в кресле директора солидной компании, а вот экспата — запросто. Цены на квартиры для них сильно отличаются от цен на съемное жилье для местных жителей.

Итак, в Лондоне иностранным специалистам пришлось платить за квартиру на 3693 фунта дороже, чем в среднем по Европе, подсчитали специалисты консалтинговой компании ECA International, рассказывает Realty.newsru.com.

Это третье подряд попадание Лондона на вершину рейтинга. Как отмечается, среднего уровня квартира без мебели с тремя спальнями в лучших районах Лондона сдавалась приблизительно за 5398 фунтов в месяц, это почти на 4000 фунтов больше, чем в других британских мегаполисах.

На второй строке рейтинга оказалась Москва, за ней следуют Цюрих, Женева, Стамбул, Киев и Париж. Впервые в топ-10 вошел Дублин. Его догоняют Амстердам и Стокгольм. Санкт-Петербург сохранил за собой 13-ю строчку.

Самым дорогим городом в мире по найму жилья для экспатов стал Гонконг, там средняя ставка составила в среднем около 10,4 тысячи долларов. Шанхай возглавил соответствующий китайский рейтинг, а Нью-Йорк - американский. Всего в исследовании были учтены затраты на наем жилья в районах, где обычно проживают иностранные специалисты, более чем в 240 странах мира.

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