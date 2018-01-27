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  • Вопрос читателя: могу ли я отказаться от II ступени пенсионного страхования?

Вопрос читателя: могу ли я отказаться от II ступени пенсионного страхования?

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

«Меня постоянно волнует вопрос, связанный со II ступенью пенсионного страхования. Я присоединилась ко второй ступени добровольно. Могу ли я выйти из этого договора? Если могу, какие финансовые затраты у меня в связи с этим возникнут? Я перечисляю в пенсионный фонд 2% от своей брутто-зарплаты, а государство должно перечислять 4%. Из каких средств государство берет эти 4%?» - спрашивает читательница Rus.Postimees Марина.

Отвечает Пенсионный центр:

Накопительная пенсия основана на предварительном финансировании: работающий человек самостоятельно копит свою пенсию, выплачивая из своей брутто-зарплаты 2% в пенсионный фонд. Государство добавляет к этому 4% за счет начисляемого с зарплаты работника 33%-го социального налога.

Когда c зарплаты работника, не присоединившегося к накопительной пенсии, снимается 33%-й социальный налог, то 13% направляется на медицинское страхование, а 20% – на государственную пенсию, которая сразу выплачивается нынешним пенсионерам. Если человек присоединился к накопительной пенсии, то 4%, которые шли на государственную пенсию, направляются персонально на обеспечение будущего этого конкретного работника, и эта часть в качестве государственной пенсии не выплачивается.

Страховой пай государственной пенсии лица, присоединившегося к накопительной пенсии, уменьшается за те годы, когда на государственную пенсию отчислялось 16% вместо 20%.

Присоединение к накопительной пенсии обязательно для всех, начиная с 1983 года рождения. Право и обязанность платить взносы в накопительную пенсию возникают у человека с 1 января года, следующего за годом достижения им 18-летия.

Добровольным было присоединение к накопительной пенсии для тех, кто родился в период с 1942 по 1982 годы. 31 октября 2010 года был последний срок присоединения.

Подавая заявление о присоединении, человек брал на себя связывающее обязательство: от накопительной пенсии нет возможности отказаться.

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